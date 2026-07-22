Arancelar salud y universidades a extranjeros, un proyecto con clima mundialista

El polémico diputado provincial de La Libertad Avanza Agustín Romo (conocido por su intensa actividad en redes) presentó un proyecto acompañado por toda su bancada que impulsa arancelar las universidades y hospitales en la Provincia a todos los residentes extranjeros.

El texto, que lleva la firma de 18 de los 20 diputados de la bancada libertaria y de Guillermo Montengro (PRO), aplicaría un arancel a los extranjeros que estudien en universidades de la Provincia, pero sólo existen dos con esa particularidad: la Universidad Provincia del Sudoeste, en Bahía Blanca y la de Ezeiza, en esa localidad del conurbano.

Además, en la provincia funcionan el programa Puentes: son 53 sedes que dependen de gobierno bonaerense -el programa lo implementó la gestión de Axel Kicillof a través del ministerio de Gobierno- que llevan carreras a 81 municipios del interior, muchas de las cuales son de universidades nacionales. Pero el proyecto no especifica qué ocurriría con ellos.

En general, cuando se han planteado propuestas para arancelar estudios de grado para extranjeros -los de posgrado ya son de pago, para todos- se ha puesto como criterio la residencia permanente, pero desde las universidades han indicado que para inscribirse en las casas de altos estudios es necesario contar con DNI, y que eso se logra con residencia permanente. Por lo que la prohibición sería redundante.

“Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron”, escribió Romo, habitualmente polémico, en su perfil de X. El arancelamiento será para quienes no acrediten residencia permanente.

Respecto de los hospitales -hay 77 que dependen de la provincia, más 15 Unidades de Pronta Atención UPA- el articulado propone que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban a través de un seguro de salud o a través tercero.

Además, dispone que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia que conlleven riesgo de vida y que el eventual recupero se tramitará después de estabilizar al paciente.

En el proyecto quedan exceptuados del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles por razones de salud pública.

Acerca del régimen arancelario en las universidades, la iniciativa de Romo establece que estos centros de estudio de gestión estatal deberán establecer retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

En tanto, agrega que el ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, montos facturados y percibidos, exenciones, costos administrativos y destino de los recursos, sin datos personales.

El proyecto lleva las firmas de Romo y de Osaba, junto a sus compañeros de bancada Nahuel Sotelo, María Fernanda Coitinho, Geraldine Calvella, Gastón Andrés Abonjo, Pablo Morillo, Francisco Adorni, Ramon Vera, Mariela Vitale, Oriana Colugnatti, Luis Ontiveros. También adhirió al proyecto de LLA el presidente del bloque de diputados del PRO: Alejandro Rabinovich. (Fuente: DIB)