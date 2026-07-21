APPS: comenzó la semana del "Gran Premio Infoeme 20 años"

Charla con los presidentes mediante, comenzó oficialmente la semana del "Gran Premio Infoeme 20 años" que será la 5° fecha del calendario para la Monomarca, la Promocional y la Copa Gol.

La quinta fecha del campeonato se disputará el 25 y 26 de julio en el Autódromo Hermanos Emiliozzi del AMCO con el tradicional formato de pilotos invitados y pondrá en disputa el “Gran Premio Infoeme 20 años” y en la previa, se oficializó la semana de charlas y presentaciones con diferentes protagonistas de la categoría.

En la noche del martes, fue el turno de los presidentes que hicieron un recorrido histórico en el 24° aniversario de la divisional. También dijo presente Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

“Es un honor compartir esta mesa y en este lugar que es tan emblemático para los olavarrienses para invitar a que se acerquen durante la semana y el fin de semana para ver un gran espectáculo”, sostuvo Arouxet.

La charla contó con anécdotas y recuerdos de Juan López, presidente fundador de la divisional, Mauro Latorre, Diego Tartúferi y Martín Benaglia, actual mandamás de APPS que sostuvo “que nos hayan elegido los pilotos es una gran responsabilidad y trabajamos para enaltecer la categoría”.

“La categoría surge en un momento difícil, pero siempre hicimos las cosas con mucha garra y seriedad que se mantuvo con el correr de los años”, rememoró López que, además aseguró: “Llegamos a ser la mejor categoría de la Provincia”.

Tras varios años al mando, López fue reemplazado por Mauro Latorre que aseguró que, a pesar de épocas difíciles, “la categoría siempre intentó crecer y por eso sigo disfrutando de las carreras, está categoría es todo para mí”.

“Con errores y aciertos me fui muy tranquilo, intentamos darle lo mejor a los pilotos en los casi 10 años y se demuestra con el gran semillero que tenemos”, dijo Diego Tartúferi que hizo hincapié en las mejoras que acercaron a los autos en el último periodo.

Por último, Benaglia sentenció: “Tenemos una semana con mucha actividad para disfrutar, hace mucho que no se podía hacer la caravana y la vamos a coronar con un muy buen espectáculo el fin de semana con muchos autos” ya que por el tipo de carrera un binomio podrá sumar hasta 75 unidades, lo máximo de la temporada y habrá importantes premios en efectivo para los ganadores.

El cronograma de actividades

Miércoles 22 de julio

19:30 horas

La noche de los periodistas. Charla con periodistas que cubren la categoría

Jueves 23 de julio

19:30 horas

La noche de los campeones. Charla con los campeones de la categoría

Viernes 24 de julio

19:30 horas

Caravana de los autos de la categoría por las calles de Olavarría.

Presentación oficial de la fecha 5 “Gran Premio Infoeme 20 años” a desarrollarse los días 25 y 26 de julio de 2026 en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” con la participación de autoridades y pilotos invitados.