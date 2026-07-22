Sin Recalde, prosigue el “Juan Domingo Marinangeli”

La Liga de Fútbol de Olavarría oficializó el inicio del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” y será sin Recalde tras la última reunión del Comité Ejecutivo.

La etapa de todos contra todos del “Juan Domingo Marinangeli” contará con 12 equipos -Recalde estará ausente- y dará inicio el venidero 2 de agosto quedando definida los cruces de la fecha inaugural.

Espigas, ganador de la Copa que marcó el inicio del calendario ya aseguró su presencia en una instancia de definición donde enfrentará al ganador de los Play-Off de no lograr la consagración en este segundo semestre que está en cuenta regresiva para su estreno.

La programación:

Ferro vs. Colonias y Cerros

Espigas vs. Loma Negra

El Fortín vs. San Martín

Embajadores vs. Municipales

Sierra Chica vs. Racing

Estudiantes vs. Hinojo

Fuente: prensa LFO