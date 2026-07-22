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 - 22 de Julio de 2026 | 14:41

Chocaron un auto y un camión en la Ruta 3

El siniestro vial se registró en la tarde de este miércoles en el Kilómetro 265 de la trazada, y generó un corte total del tránsito mientras los servicios de emergencia trabajaron en el lugar.

Un accidente de tránsito entre un automóvil y un camión se registró en la tarde de este miércoles en el kilómetro 265 de la Ruta Nacional Nº 3, en jurisdicción de Cacharí.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Cacharí, efectivos de la Policía Vial y de la Subcomisaría de Parish, además de personal de emergencias del Hospital Municipal de Cacharí y del Hospital Dr. Ángel Pintos de Azul, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y prevención.

Como consecuencia del siniestro, la ruta permanece con corte total al tránsito. Se solicita a los conductores evitar la zona y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Fuente: Noticias Las Flores

 

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