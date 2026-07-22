Básquet Formativo: U21 y el femenino no descansan

Los Torneos Apertura organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría para U21 y femenino tuvieron actividad a pesar de iniciar el receso invernal.

En diferentes escenarios hubo actividad para una divisional de caballeros y varios duelos de Femenino.

En el Juan Manolio se disputaron dos duelos de U21 y en la rama femenina se completaron cuatro cruces para normalizar la programación.

Los resultados:

Masculino

U21:

Estudiantes 65 – 64 Argentino

Pueblo Nuevo 53 – 68 Racing (O)

FemeninoEstudiantes - Comercio:

U13: 55-43

U17: 73-29

Alfa Y Omega - Sport Club Trinitarios:

U13: 74-22

Estudiantes - Argentino:

U17: 82-14

El Fortin - Estudiantes:

U17: 24-66