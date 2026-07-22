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Miércoles 22 de Julio 2026 - 21:42hs
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 - 22 de Julio de 2026 | 19:27

Básquet Formativo: U21 y el femenino no descansan

El pasado fin de semana arrancó el receso invernal, pero igualmente hubo actividad oficial para el básquet formativo olavarriense.

Foto: Prensa CAE

Los Torneos Apertura organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría para U21 y femenino tuvieron actividad a pesar de iniciar el receso invernal.

 

En diferentes escenarios hubo actividad para una divisional de caballeros y varios duelos de Femenino.

 

En el Juan Manolio se disputaron dos duelos de U21 y en la rama femenina se completaron cuatro cruces para normalizar la programación.

 

Los resultados:

Masculino

U21:

Estudiantes 65 – 64 Argentino

Pueblo Nuevo 53 – 68 Racing (O)

 

FemeninoEstudiantes - Comercio:

U13: 55-43

U17: 73-29

Alfa Y Omega - Sport Club Trinitarios:

U13: 74-22

Estudiantes - Argentino:

U17: 82-14

El Fortin - Estudiantes:

U17: 24-66

 

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