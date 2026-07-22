Básquet Formativo: U21 y el femenino no descansan

Los Torneos Apertura organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría para U21 y femenino tuvieron actividad a pesar de iniciar el receso invernal.
En diferentes escenarios hubo actividad para una divisional de caballeros y varios duelos de Femenino.
En el Juan Manolio se disputaron dos duelos de U21 y en la rama femenina se completaron cuatro cruces para normalizar la programación.
Los resultados:
Masculino
U21:
Estudiantes 65 – 64 Argentino
Pueblo Nuevo 53 – 68 Racing (O)
FemeninoEstudiantes - Comercio:
U13: 55-43
U17: 73-29
Alfa Y Omega - Sport Club Trinitarios:
U13: 74-22
Estudiantes - Argentino:
U17: 82-14
El Fortin - Estudiantes:
U17: 24-66