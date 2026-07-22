Quedó inaugurada una nueva edición del “Campus Ale Diez”

Entre miércoles y jueves se desarrollará la 3° edición del “Campus Ale Diez” para deportistas en formación y en horas del mediodía se llevó a cabo la presentación de las actividades y del staff formador.

Entre este miércoles 22 y el jueves 23 de julio, s destinado para chicos y chicas entre 7 y 17 años. El mismo se lleva a cabo en Club Ferro Carril Sud de Olavarría, bajo la organización del basquetbolista Alejandro Diez y el entrenador Marcelo Macías.

El Gimnasio “Ricardo De La Vega” recibió a Alejandro Diez para un nuevo campus pensando para la formación y el desarrollo intensificado en técnica individual y perfeccionamiento de tiro para deportistas de entre 7 y 17 años.

Además del destacado jugador que recientemente fue confirmado en Ferro, también trabajan Marcelo “Charly” Macías, Fernando Otaviano y Tomás Mondini, además de los entrenadores “Carboneros”.

Las actividades se dividieron en grupos ya que la capacidad de asistencia, nuevamente, estuvo completa.