Presentarán en Olavarría el plan nutricional que utiliza Lionel Messi en la selección  

El Colegio de Nutricionistas bonaerense presentará en Olavarría la Plataforma de Atención Digital, de gestión online de pacientes, reportes y planes nutricionales, que está a disposición de todos los nutricionistas matriculados en territorio bonaerense, de forma totalmente gratuita. Este es el mismo sistema de seguimiento clínico y planificación nutricional que utiliza Leo Messi y el resto de la selección campeona del mundo.

La presentación se realizará el próximo viernes 3 de julio a las 13, en el Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura" de Olavarría.

“Desde que asumimos la gestión, nos propusimos poner en valor y reposicionar el ejercicio profesional; hoy lo estamos haciendo con esta herramienta práctica e innovadora que ponemos a disposición de las y los colegas de la provincia”, afirmó la presidenta de la institución, Laura Salzman.

Este software, que centraliza la carga de datos y el diseño de planes alimentarios en una interfaz única, fue desarrollado por el nutricionista del seleccionado argentino de fútbol, Luciano Spena, a través de la empresa Antrosport.

La implementación para las y los nutricionistas bonaerenses incluye soporte técnico y capacitaciones mensuales con el objetivo de que la transición digital no se convierta en una carga administrativa para ellos.

Asimismo, la plataforma ofrece una aplicación móvil exclusiva para los pacientes. A través de ella, las personas pueden descargar y consultar sus planes alimentarios directamente en sus teléfonos celulares, una dinámica inédita en este tipo de herramientas.

Esta innovación no solo facilita la comunicación directa, sino que permite vincular de manera estrecha la atención nutricional que brindan las y los profesionales con el seguimiento de la vida activa de cada uno de sus pacientes.