Altísimo acatamiento al paro docente de este martes

Los gremios docentes llevaron adelante un paro este martes que tuvo una adhesión casi total: en Olavarría fue del 98%.

La medida de fuerza fue convocada por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA bajo varias consignas: “En un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país, la medida provincial se adopta ante la falta de respuestas frente a demandas que venimos sosteniendo desde el sector” dice el comunicado difundido.

El texto puntualiza cada uno de los reclamos en cuestión y hace hincapié “en los reiterados hechos de violencias que suceden en las escuelas, un flagelo social que requiere un abordaje multisectorial.

Frente a esta problemática, los gremios docentes exigen la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, y un protocolo complementario; la aplicación de la Legislación Vigente para que sean penalizados los delitos y las contravenciones; y la realización de Jornadas Institucionales.

En este contexto, le piden al gobierno provincial que “adopte medidas concretas y efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa”.

Por otro lado, demandan “una propuesta salarial que permita recomponer el salario, exigencia que se dirige tanto al Gobierno Nacional, por la restitución del FONID, como al Provincial, a quien le requerimos la convocatoria urgente a Paritarias”.

También denuncian “una sobrecarga de tareas que enfrentan las y los docentes” y demandan a la obra social Ioma que garantice prestaciones adecuadas.

“Exigimos al Gobierno Nacional la restitución del artículo del presupuesto destinado al financiamiento de la Escuela Técnico Profesional, y manifestamos nuestra preocupación por los cambios que el Gobierno Nacional intenta aplicar al régimen previsional” concluye el comunicado que enumera los motivos del paro de este martes.