Torneo Interligas Juvenil: festejó el “Bata” en el cierre de la Fase Regular

El certamen reservado para categorías formativas que reúne equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar siguió con la disputa de la 13° y última fecha y en el Parque Guerrero hubo triunfos locales.
Estudiantes recibió a Embajadores en el último duelo de Fase Regular y sumó victorias en Sub12 y Sub14.
Consumadas las conquistas, el “Bata” mantiene las chances de ser el N°1 de la tabla, pero deberá esperar los resultados de Balonpié que aún tiene sus duelos pendientes.
Los resultados:
Sub12
Estudiantes 2 – 1 Embajadores
Sub14:
Estudiantes 4 – 2 Embajadores