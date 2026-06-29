Torneo Interligas Juvenil: festejó el “Bata” en el cierre de la Fase Regular

El certamen reservado para categorías formativas que reúne equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar siguió con la disputa de la 13° y última fecha y en el Parque Guerrero hubo triunfos locales.

Estudiantes recibió a Embajadores en el último duelo de Fase Regular y sumó victorias en Sub12 y Sub14.

Consumadas las conquistas, el “Bata” mantiene las chances de ser el N°1 de la tabla, pero deberá esperar los resultados de Balonpié que aún tiene sus duelos pendientes.

Los resultados:

Sub12

Estudiantes 2 – 1 Embajadores

Sub14:

Estudiantes 4 – 2 Embajadores