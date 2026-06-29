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 - 29 de Junio de 2026 | 18:45

Podios para Villamayor y De Vega en diferentes categorías

El automovilismo nacional tuvo mucha actividad el pasado fin de semana y fue con podios para dos pilotos olavarrienses.

Foto: Prensa Turismo 4000 Argentino

Nicolás Villamayor en el Turismo 4000 Argentino y Andrés De Vega en el Top Race se subieron al podio el pasado domingo.

 

En La Plata se completó la 6° fecha del Turismo 4000 Argentino y Nicolás Villamayor vio la bandera a cuadros en el segundo lugar detrás de Sebastián Salse.

 

El olavarriense, último campeón de la categoría, se encuentra en el noveno lugar de la tabla de posiciones.

 

Por otro lado, el Top Race corrió la 5° fecha en San Nicolás. Andrés De Vega con el Toyota Corolla fue tercero en la Copa Máster donde se impuso Alejandro Irazusta con el Lexus.

 

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