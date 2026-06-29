Robo y daños en un consultorio de kinesiología

Lo que sería el comienzo normal de una semana laboral en un centro de kinesiología se vio opacado por un hecho de inseguridad ocurrido durante la madrugada.

Un delincuente estalló el vidrio de la puerta del consultorio San Ignacio, ubicado en Saavedra y Collinet, entró y sustrajo una computadora y otros elementos de la secretaría.

La secuencia duró poco más de un minuto y quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Los damnificados radicaron la denuncia en la Comisaría segunda y ya se realizaron pericias en el lugar.