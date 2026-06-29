La misión humanitaria argentina rescató con vida a dos menores en Venezuela

La misión humanitaria argentina desplegada en Venezuela logró rescatar con vida a dos menores de entre los escombros, que permanecían atrapados bajo una estructura colapsada, en medio de las tareas de asistencia tras los terremotos que devastaron la costa norte del país caribeño.

El contingente argentino, entre los que se encuentra la bombera olavarriense María Bevacqua, participa de una misión de respuesta humanitaria que incluye tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a los equipos locales e internacionales desplegados en las zonas más afectadas por los sismos.

El operativo se concretó el domingo por la tarde y contó con la participación de infantes de marina argentinos y de Bart, uno de los perros especializados en búsqueda y rescate que integra el contingente nacional.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el equipo se dirigía hacia otro sector asignado cuando recibió un pedido de urgencia de personal de Protección Civil de Venezuela, que había detectado indicios de personas con vida entre los escombros.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, Bart ingresó a un túnel abierto en la estructura derrumbada, marcó presencia positiva y permitió redireccionar la excavación hacia el lugar exacto donde se encontraban las víctimas.

La intervención posibilitó el rescate con vida de los dos menores, quienes permanecían atrapados en la construcción colapsada. Finalizada la operación, el perro recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas por su desempeño durante la misión.

La tragedia en Venezuela ya dejó al menos 1.450 muertos, más de 3.150 heridos y miles de familias damnificadas, mientras los equipos de rescate nacionales e internacionales continúan trabajando contrarreloj en el estado de La Guaira, la región más castigada por los terremotos.