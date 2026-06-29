Este 29 de junio se cumple un año de la última nevada en Olavarría. No fue la más importante pero sí la más reciente, y pese al frío extremo que se sintió en la ciudad, nadie quiso perdérselo y muchos salieron de sus casas para registrarlo con sus celulares.

En aquella oportunidad, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado que podía nevar en Olavarría. De hecho, el fenómeno ya se había registrado en otras ciudades de la región como Tandil, Benito Juárez y Sierra de la Ventana.

Primero se presentó como aguanieve, luego con copos visibles minutos después de las 18 horas.

Ya se venía sintiendo un notable descenso de la temperatura. En el marco de una ola polar que impactó en toda la región, el domingo la sensación térmica había descendido hasta los -6.4 grados mientras que la temperatura mínima fue de -4.3° a las 4 de la mañana.

La nieve llegó a Olavarría casi 16 años después del último registro, el 22 de julio de 2009. Otra nevada muy recordada aconteció en agosto de 2000, que coincidió con la disputa de un partido entre Ferro Carril Sud y Sporting de Punta Alta en el estadio “Domingo Colasurdo”.