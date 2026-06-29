Carlos Tavare: “Es bueno ganar la primera Final, pero hay que resolverlo en casa”

Consumada la victoria de Racing sobre Estudiantes en el comienzo de la definición del Torneo Interligas, Carlos Tavare destacó la importancia del resultado, aunque reconoció que su equipo pudo haberse llevado una ventaja mayor.

“Obviamente que es bueno ganar una primera final y llevarte esta pequeña ventaja para tratar de resolverlo en casa. Es algo alentador. Tenemos que trabajar porque este tipo de partidos se define por detalles y el primer detalle lo tuvimos nosotros”, comenzó con el DT.

Carlos Tavare aseguró que “Estudiantes tiene calidad en sus jugadores e iban a intentar buscar el empate, pero lo pudimos sostener” y agregó: “Tienen un ataque muy peligroso, jugadores que pelean todas y tiran diagonales constantemente. También la jerarquía que tenemos nosotros nos permitió resolver el partido”.

Más allá de la victoria, el entrenador reconoció que quedó una sensación de que la diferencia pudo haber sido mayor: “Tuvimos situaciones como para ampliar la ventaja, que podrían haber liquidado la serie o no, pero me voy con la tranquilidad de que el equipo dejó todo e intentó con nuestras armas. Trabajaremos en la semana para corregir esas chances y tratar de concretarlas”, sostuvo.

Pensando en la revancha del próximo domingo, Racing tendrá una baja importante: la expulsión de Scacheri obligará a Tavare a rearmar el mediocampo, pese a no contar con un reemplazante natural en esa posición.

“Obviamente no tenemos un cinco natural, pero en este tipo de partidos el que le toque jugar tiene que estar al ciento por ciento y tratar de rendir. Nos tenemos que adaptar a este tipo de situaciones para afrontarlas”, concluyó.