La Unicen homenajeó al “Negro” Toledo a 44 años de su asesinato

En el marco de las actividades conmemorativas por el 50º aniversario del golpe de estado cívico - militar del 24 de marzo de 1976, este lunes se llevó a cabo un homenaje a Jorge Miguel Toledo en el campus universitario de Olavarría a 44 de su asesinato.

Participaron del acto el rector de la Universidad Nacional del Centro Marcelo Aba, la vicerrectora Alicia Spinello, referentes de la Comisión por la Memorial, Angela (la compañera del “Negro” Toledo), estudiantes de las tres facultades y de la Escuela Nacional "Adolfo Pérez Esquivel".

Durante la ceremonia se procedió a la colocación de una placa en el Comedor del Campus Universitario de Olavarría que recuerda al olavarriense víctima del terrorismo de estado.

“El ‘Negro’ dejó su vida en la cárcel. Esas cárceles estaban construidas para destrozar las vidas de los militantes. Por eso digo que en este día tan importante descubrimos una placa que homenajea al ‘Negrito’ Toledo en particular, pero también para todos los compañeros que pelearon por la conquista de derechos, por una universidad mejor, por una sociedad mejor” resaltó Carmelo Vinci.

El momento más tocante fue cuando hizo uso de la palabra Angela, la compañera de Jorge Miguel Toledo, emocionada, sorprendida y agradecida por la presencia de tanta gente, en especial de los jóvenes.

“Yo era muy jovencita cuando conocí a Jorge, apenas una adolescente y él tenía 19 años y ya estaba estudiando en segundo año de ciencias económicas, que se cursaba en la Escuela Técnica. Yo estaba estudiando ahí, así que estábamos todo el día juntos” contó.

Por su parte, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Enape, expresó que “nuestra escuela lleva el nombre del Premio Nóbel de la Paz, a quien recientemente tuvimos la suerte de visitar. El nos dice que tenemos que ser rebeldes, que seamos rebeldes frente a las injusticias, pero fundamentalmente hay que ser rebeldes de conciencia”.

“También nos enseña que la paz, la justicia, la democracia y los derechos humanos son valores fundamentales. Creemos que Jorge Toledo encarnó todos estos valores, los aprendió en su vida con su familia y también en su paso por la educación pública. Por eso celebramos que nuestro comedor lleve su nombre” señaló.

También tomó la palabra el vicepresidente de la FUCPBA Agustín Dal Poggetto, quien habló sobre la memoria del Negro: “A los desaparecidos los desaparecieron por esas ganas de cambiar las cosas. No fue inocente. Fue por esos perfiles solidarios”.

Lenadro Lora hizo uso de la palabra a nombre del Municipio de Olavarría y celebró que “el Negro Toledo fue un militante de la política estudiante, intentó conseguir resultados de esas discusiones y esas luchas”.

El cierre estuvo a cargo del rector de la Unicen, Dr. Marcelo Aba: “Como Universidad decimos que hay actos que no son sólo ceremonias, hay gestos que no se agotan en el momento en que se realizan, sino que se prolongan hacia atrás, en el tiempo. Aquella etapa oscura de nuestro país y hacia adelante, hacia quienes hoy caminan por estos pasillos, sin saber todavía cuánto de su historia personal está enraizada en la historia de otros”.

“Hoy somos ese pueblo. Hoy en este comedor universitario colocamos una placa con el nombre de Jorge Miguel Toledo y al hacerlo le devolvemos a este lugar una dimensión que siempre estuvo, aunque no siempre la hayamos sabido verla: la de ser un territorio de humanidad compartida, un espacio donde se construye no solamente conocimiento, sino también pertenencia, compromiso y destino colectivo” enfatizó.

“Esta acción no es sólo un homenaje, es el cumplimiento de una responsabilidad de nuestra institución, que ha asumido históricamente la de promover los derechos humanos, sostener la memoria histórica y fortalecer el sistema democrático. No como declaración abstracta, sino como práctica concreta que se inscribe en acciones institucionales, en gestos visibles y duraderos” remarcó el Dr. Aba.

Como corolario de este emotivo homenaje, Angela recibió de manos de las autoridades de la Unicen el analítico de Jorge Toledo, con todo su recorrido universitario.

Jorge Miguel Toledo era estudiante de Contador Público en el entonces Instituto Universitario de Olavarría (origen de la Unicen) y destacado referente estudiantil. “Su vida y su compromiso con la educación pública y los derechos de su comunidad merecen ser recordados y honrados por esta casa de estudios” valoró la casa de alto estudios.

La actividad fue organizada conjuntamente con la Comisión Provincial por la Memoria de Olavarría, el Municipio de Olavarría, la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FUCBA), las Facultades de Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales de la UNICEN, la Escuela Pérez Esquivel y el área de Derechos Humanos de la Universidad.