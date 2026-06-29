De nuevo graduados de Medicina reclaman por demoras en la entrega de títulos

Médicos graduados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen exigen la entrega de sus títulos para poder acceder a puestos en el sistema de residencias.

La situación fue expuesta en un comunicado, el cual señala que son 80 los flamantes profesionales que se ven afectados. No es la primera vez que esto ocurre, dado que en 2023 y en 2024 otros grupos graduados realizaron reclamos de las mismas características, los cuales incluyeron movilizaciones.

“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la demora en la entrega de nuestros títulos universitarios. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos exigidos para la obtención del título de Médico/a al finalizar nuestra carrera entre marzo y abril, la Facultad no nos ha brindado una fecha cierta de entrega ni respuestas concretas sobre cuándo se resolverá esta situación” manifestaron.

Señalaron, además, que “esta demora genera graves consecuencias laborales y profesionales. En particular, muchos de nosotros debemos presentar el título para adjudicar cargos en el concurso de residencias médicas de CABA, instancia fundamental para nuestra formación profesional y para el fortalecimiento del sistema de salud”.

Según indicaron, la adjudicación está prevista para el próximo 15 de julio, por lo cual “la falta de definición por parte de la institución pone en grave riesgo nuestro acceso a esos puestos”.

Los graduados aseguraron que “durante semanas hemos realizado consultas por los canales correspondientes, solicitando información y alternativas que permitan evitar perjuicios irreparables. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido soluciones concretas ni garantías que nos permitan planificar nuestro futuro profesional”. En la misma línea, cuestionaron la falta de contacto directo con el rectorado.

“Resulta inadmisible que quienes hemos completado una carrera de más de seis años de duración nos encontremos impedidos de ejercer plenamente nuestros derechos por cuestiones administrativas ajenas a nuestra voluntad” cuestionaron.

Exigieron “a las autoridades de la Facultad que informen de manera urgente y transparente el estado de los trámites, establezcan una fecha cierta para la entrega de los títulos y arbitren las medidas necesarias para que ningún graduado vea afectada su posibilidad de acceder a una residencia médica o a un puesto de trabajo por esta demora”.

“Nuestro reclamo no busca confrontar, sino obtener respuestas y soluciones que permitan garantizar el derecho al ejercicio profesional de quienes ya hemos cumplido con todas las exigencias requeridas para graduarnos” concluyeron.