Torneo Unión Regional Deportiva: Racing “primereó” y se adelantó en la Final

En el Parque Guerrero, Racing inició con triunfo la Final del certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El “Chaira” derrotó 1 a 0 a Estudiantes en el primero de los clásicos de la Ciudad que definirán el campeón de la 5° edición del Torneo Interligas. Santiago Izaguirre al minuto de juego marcó el único gol del partido.

Ante un buen marco de público que se dio cita en la tarde dominical, Racing ganó y se adelantó en la serie, pero la ventaja quedó corta ante la amplia superioridad que mostró el elenco de Tavare.

Debió ser goleada en los primeros 45 minutos, inició las acciones con la apertura del marcador con una avivada de Santiago Izaguirre que llegó antes que la defensa a un centro a rastrón de Ordozgoiti y con el correr de los minutos dilapidó muchas chances.

Real es que no fueron tan claras las situaciones, pero el dominio racinguista fue total ante un elenco “Bataraz” que padeció mucho el control de la visita con Álvarez, Palmieri, Mormando y Ordozgoiti como protagonistas.

En la segunda parte, Estudiantes lo intentó más y ganó metros, pero careció de peso ofensivo ante la buena marca rival a Abentín y Stular y la igualdad pareció utopía.

Llegó el tiempo de las expulsiones de Scacheri primero y Garro después, pero no cambió la dinámica y Estudiantes tuvo la chance de la igualdad con el tiempo cumplido con la aparición de Masson que definió muy mal.

Nada dicho en la Final que tendrá los últimos 90 minutos el venidero domingo en el Buglione Martinese.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Nicolás Moreno

Estudiantes (0): Ramiro Biscardi; Diego San Julián, Manuel Garrido, Leoandro Vitale, Enzo Leguizamón; Benjamín Zalazar (R. Garro), Juan Areco, Franco Peralta (R. Alonso); Bruno Peralta, Manuel Abentín, Joaquín Stular (J. Masson). DT- Mauricio Peralta

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Gonzalo Izaguirre, Sebastián Álvarez, Ayrton Palmieri; Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri, Jonathan Galmez; Matías Ordozgoiti, Uriel Mormando (F. Kolman), Román Garabento. DT- Carlos Tavare

Amonestados: Leguizamón, Peralta, F., Peralta, M. -DT- (CAE); Vivas, Ordozgoiti, Galmez, Garabento (RAC)

Expulsados: Garro (CAE); Scacheri (RAC)

Goles: 1´ PT Santiago Izaguirre (RAC)