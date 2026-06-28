El frío se hará sentir toda la semana

El Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido para la totalidad de la semana anuncia jornadas muy frías para la ciudad, con mínimas que ningún día, por lo menos hasta el próximo sábado, superarán los 0º.

Para este lunes se espera un cielo cubierto con una mínima -1ºC y una máxima de 12º por la tarde, al igual que el martes, que no tendrá demasiada variación, a excepción de la máxima que se ubicará en torno a los 11º.

El miércoles, día que inicia julio, la máxima será de 9º con un cielo totalmente nublado. Anuncian un tiempo ventoso, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante toda la jornada.

La menor temperatura esperada llegará el sábado, con una mínima de -3º por la mañana y una máxima que no superará el dígito y se ubicará en torno a los 9º, según lo pronosticado por el SMN.