Chingotto y Galán cayeron en el “Súper-Clásico”

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño nuevamente fue derrotada en el “Súper-Clásico” que definió el título de un nuevo torneo de Premier Pádel.

Federico Chingotto y Alejandro Galán perdieron 6/4 y 6/3 ante Arturo Coello y Agustín Tapia en el duelo que cerró la semana en Valladolid. La Final duró 1 hora y 4 minutos.

La nueva edición del “Súper-Clásico” del pádel moderno significó el 6° título de la temporada para los N°1 del ranking.

Sin descanso, la “Chingalán” se mudará a Francia donde buscará volver a la senda victoriosa la vendiera semana en el Bordeaux P2.