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 - 28 de Junio de 2026 | 17:29

Chingotto y Galán cayeron en el “Súper-Clásico”

En la jornada del domingo, y en el último partido del Valladolid P2, Federico Chingotto y Alejandro Galán cayeron ante los “Golden Boys”.

Foto: Premier Pádel

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño nuevamente fue derrotada en el “Súper-Clásico” que definió el título de un nuevo torneo de Premier Pádel.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán perdieron 6/4 y 6/3 ante Arturo Coello y Agustín Tapia en el duelo que cerró la semana en Valladolid. La Final duró 1 hora y 4 minutos.

 

La nueva edición del “Súper-Clásico” del pádel moderno significó el 6° título de la temporada para los N°1 del ranking.

 

Sin descanso, la “Chingalán” se mudará a Francia donde buscará volver a la senda victoriosa la vendiera semana en el Bordeaux  P2. 

 

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