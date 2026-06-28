Realizaron la reparación de los gaviones del Parque del Bicentenario

En el marco del Plan de Embellecimiento y Puesta en Valor del Sector Costero, que es realizado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, el sábado se iniciaron trabajos de reparación de los gaviones ubicados sobre el Parque del Bicentenario, en el sector del puente de calle Hornos.

Las tareas son ejecutadas por trabajadores municipales y forman parte de un plan integral que contempla además intervenciones sobre barandas, postes, puentes, juegos infantiles y bancos, con el objetivo de mejorar, conservar y jerarquizar los espacios que diariamente disfrutan vecinos y vecinas.

Desde el Municipio sostuvieron que “la reparación de los gaviones representa una intervención de gran importancia”, ya que estas estructuras cumplen una función esencial como sistema de contención del sector costero, contribuyendo a fortalecer y preservar la estabilidad de la ribera. Al mismo tiempo, permiten mantener en condiciones uno de los paisajes más representativos y elegidos por la comunidad para el encuentro, la recreación y la actividad física.

Solicitaron a la comunidad la colaboración para poder preservar el espacio público.