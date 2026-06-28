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 - 28 de Junio de 2026 | 17:40

El festejo de la “Copa Juan Domingo Marinangeli” fue para Espigas 

En la tarde del domingo llegó a su fin la “Copa Juan Domingo Marinangeli” con festejo para Espigas.

Foto: Verito Fotografías // Amparo Lamique

En el estadio “José Salvador Tano Stuppia”, llegó a su fin la primera competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División y Espigas se quedó con la victoria.

 

Espigas derrotó 2 a 1 a Municipales en condición de visitante y se aseguró un lugar en uno de los últimos partidos del año ya que jugará ante el ganador de los Play-Off del torneo que comenzará próximamente.

 

El ganador se puso en ventaja en el segundo tiempo con goles de Gian Di Tommaso y Jesús Pal y sobre el final de la definición llegó el descuento para Municipales a través de Juan Arata.

 

 

El elenco “Chacarero” festejó en el escenario del representativo municipal y también en las escalinatas del Palacio Municipal donde se acercaron futbolistas, familias e hinchas.

 

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