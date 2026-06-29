Olavarría empezó este lunes con temperatura bajo cero

La estación local del Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes a las 9 de la mañana una temperatura apenas sobre el punto de congelamiento para Olavarría.

La mínima registrada fue a las 6.30 de la mañana, con -0.9 grados y a las 9 apenas si la marca térmica había trepado a loas 0.1 grados sobre cero. Se espera para la jornada una máxima de 12 grados.

Las mínimas bajo cero seguirán reinando a lo largo de toda la semana: -2 para el martes, 0º el miércoles, -1 jueves y viernes, -3 el sábado y recién para el domingo se espera una mínima de 5 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las advertencias y alertas por temperaturas extremadamente bajas que alcanzarán a todas las provincias del país durante el inicio de julio, en un contexto de un invierno que se presenta como uno de los más rigurosos de los últimos años.

Según informó el organismo, el avance de un sistema frontal desde la Patagonia provocará una nueva irrupción de aire frío que se extenderá sobre gran parte del territorio nacional.

Como consecuencia, la región pampeana continuará registrando intensas heladas durante las primeras horas de la mañana, temperaturas máximas muy bajas y la posibilidad de nevadas en zonas serranas.

El SMN señaló además que “en los próximos días, desde Chubut hasta el norte argentino, se registrarán valores de hasta 4 °C por debajo de lo normal para esta época del año”.

El organismo recordó que estas condiciones pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables, entre ellos niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Ante este escenario, recomienda evitar la exposición prolongada al frío, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, utilizar ropa adecuada y prestar especial atención a quienes puedan necesitar asistencia.

El SMN también hizo un llamado a proteger a los animales de compañía, ya que las bajas temperaturas pueden afectar seriamente su salud. La recomendación es mantenerlos dentro de las viviendas o en espacios resguardados del viento y el frío, proporcionarles agua a temperatura ambiente y garantizar que cuenten con un lugar seco y cálido donde descansar.