Recuperaron en Olavarría un vehículo robado en 2024 en la Matanza

En las últimas horas, personal del SubDDI recuperó un vehículo que había sido sustraído dos años atrás en el Gran Buenos Aires.

Según se informó, se trata de una camioneta marca Jeep color blanco, sustraída en 2024 en la zona de la Matanza Oeste, lo cual dio inicio a actuaciones caratuladas como “robo de automotor”.

Al momento de ser interceptada, era conducida por un hombre el cual poseía solamente como identificación del rodado una cédula vehicular apócrifa.

Informaron fuentes oficiales que el vehículo tenía colocadas patentes correspondientes a otro auto de similares características.