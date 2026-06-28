“Lo que está viviendo Cabo Verde es histórico”

Había que ser muy futbolero o muy interesado en la geografía universal o en la historia colonial de Africa para saber de la existencia de un pequeño archipiélago frente a las costas senegalesas, cuya superficie en conjunto es poco más que la mitad del partido de Olavarría, que no llega a los 500 mil habitantes y sus vínculos con la Argentina.

El fútbol y la Copa del Mundo, el desenlace de la Zona “H” hicieron posible que el mundo (literal) hable de Cabo Verde, la selección que además enfrentará el viernes a las 19 al vigente campeón del mundo por los 16avos de final de este Mundial en América del Norte.

Treinta y cuatro años antes de este fenómeno que está atravesando todas las fronteras, el 15 de marzo de 1992 debutaba en la cancha de El Fortín con la camiseta de Racing Adriano Tomás Custodio Mendes, uno de los futbolistas más brillantes que ha pisado las canchas de Olavarría.

Y lo hizo con un gol de penal para la victoria 3-2 del equipo que dirigía Dardo Seibel; el 12 de abril hizo dos más para la goleada 6-0 sobre Estudiantes en el Parque Carlos Guerrero y el 10 de mayo -luego de haber recibido una agresión incalificable en Hinojo- se despidió de las canchas de Olavarría. No fueron tantos partidos, pero su fútbol dejó una marca indeleble en los corazones chairas y en los amantes de este juego.

Caboverdiano de nacimiento, formado en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, ídolo de Temperley, figura en Colón de Santa Fe, la voz y la imagen de Custodio hoy están en los medios de todo el país. “Nunca como jugador me habían hecho tantas notas. Me cuesta arriesgar un número, pero desde que clasificamos para el Mundial debo haber dado más de 200 entrevistas” reveló.

Custodio vive en La Plata, no para de dar entrevistas, sin embargo, al leer el prefijo 02284 en su teléfono no dudó en responder. Aún sigue sintiendo que el afecto y la admiración hoy subsisten en el “José Buglione Martinese”.

Sus recuerdos de Cabo Verde están presentes. Dejó su tierra a los 12 años y nunca cortó la conexión con las raíces, ni con sus familiares. “Cuando salí de Cabo Verde tenía 8 años y me fui a vivir con mis tíos a Lisboa, porque Cabo Verde aún era colonia portuguesa y todos los trámites para venir acá los tenía que hacer en Portugal” contó.

“Tengo todos los recuerdos y no solamente eso, porque también he vuelto. Quedó mucha familia allá y casi todos los días hablo con ellos. Hoy (por ayer) mi sobrino me chicaneaba y me decía ‘ahora agárrense que van a jugar con nosotros’. Obviamente lo que están viviendo es histórico. Mucha gente antes del Mundial decía ‘dónde carajo queda Cabo Verde’ y hoy todo el mundo sabe de Cabo Verde, donde está, qué es y con eso ya triunfamos. Es un logro histórico lo que han conseguido estos muchachos” agradeció.

Custodio verá el partido del próximo viernes con el corazón partido: “Es algo que nunca llegué a imaginar que podía llegar a suceder, pero a veces nos tenemos que terminar de convencer que el fútbol es fútbol. Ahora viene este hermoso momento”.

“Me voy a sentar a mirar el partido y disfrutar. Cabo Verde ya hizo historia; lo que tenía que lograr ya lo logró -que era entrar en un Mundial por primera vez en su corta historia- y nadie se imaginaba que le iba a tocar jugar contra Argentina en un mata - mata y para eso no hay palabras” confesó y añadió que “más allá del resultado, miles de caboverdianos que hemos sido acogidos por la Argentina vamos a tener una sensación rara, una sensación difícil, pero todos lo vamos a disfrutar y que sea lo que Dios quiera”.

Y la repercusión mediática por la actuación de los “Tiburones azules” está lejos de frenar. “Me han hecho más de 200 entrevistas, y generalmente tengo que contestar las mismas preguntas con distintas palabras, pero lo hago con gusto, es lo que me está tocando y yo estoy contento, orgulloso de que se acuerden de mí, de que me estén haciendo estas notas. Siempre digo que nunca, en mi carrera de jugador, me hicieron tantas notas como ahora”.

Nadie, o muy pocos, entre tantos entrevistadores debe haberle mencionado el gran recuerdo que dejó en el centro de la provincia de Buenos Aires y con la camiseta de Racing en particular.

“El otro día Dardo Seibel publicó en Instagram que no sé cuántos años se cumplían de mi último partido con la camiseta de Racing, hablando maravillas de mí, de que la gente todavía me recuerda, de que en su vida no había visto un jugador como yo, y yo también tuve la suerte de estar con Dardo, que me dio toda la libertad para que pudiera desarrollar mi juego. Además, obviamente, de los compañeros que tenía al lado, que me ayudaban, porque uno solo no puede hacer nada” recordó Custodio.