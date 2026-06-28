Cuatro hechos de caza furtiva, 12 personas infraccionadas

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Cuatro procedimientos realizados en la zona rural del Partido terminaron con doce personas infraccionadas por cazar. En tres de los casos se utilizaban perros galgos y en el restante los dos hombres identificados tenían un aire comprimido.

Todo se dio en el marco de un operativo de saturación para prevenir delitos en los campos de la ciudad, teniendo en cuenta que en esta época del año son muchas las personas que salen a cazar sin autorización y en establecimientos privados.

En dos de los hechos intervino la Subcomisaría de Loma Negra y tuvieron lugar en el Cerro Soltero: allí fueron descubiertos, por un lado, dos jóvenes de 22 y 24 años con al menos tres galgos y una liebre muerta; por el otro, dos personas de 28 y 31 con un aire comprimido.

El Destacamento de Espigas, por su parte, interceptó a tres hombres de 42, 43 y 49 años en el camino vecinal de Mapis-Recalde junto a 6 galgos, y en ese mismo lugar sancionó también a cuatro hombres de 33, 40, 43 y 54 años que estaban cazando allí con cinco perros.

Se iniciaron actuaciones por infracción al Código Rural, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.