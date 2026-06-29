Dictaron prisión preventiva para la banda que robó a Del Potro

La Justicia dictó la prisión preventiva a cuatro ciudadanos chilenos acusados de ser los autores del robo en la casa de la familia Del Potro.

La decisión del juez José Alberto Moragas recayó sobre Rodolfo Esteban Cartes Escobar, Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, Ignacio Aquiles Zuñiga Cartesy Bastian Ignacio Jiménez Frerarut. Se los acusa de robo agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda.

La imputación se sostiene, principalmente, en las imágenes de cámaras de seguridad y los registros de comunicaciones telefónicas.

En tanto, un quinto involucrado, Walter Damián D'Amelio, fue acusado de encubrimiento, calificación legal que le permitió recuperar la libertad bajo caución. (Fuente: LU 22)