Atletismo: buenas actuaciones “Fortineras” en el CeNARD

David Clar e Ignacio Algañaraz dijeron presentes en el Torneo “Carlos Bianchi Lutti” que organiza la Federación Atlética Metropolitana y lograron destacadas actuaciones.

En la pista de polvo de ladrillo del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo fue escenario para rendir homenaje al histórico velocista argentino y fue con buenas actuaciones para los atletas de El Fortín.

David Clar logró el 1° puesto en la prueba de 400 metros con vallas en la categoría Sub18. Con un tiempo de 56.70 se subió a lo más alto del podio y logró su mejor marca personal.

Además, Ignacio Algañaraz se impuso en la serie de 800 metros y fue 5° en la clasificación final de la categoría Sub23 con un registro de 2.06.53.