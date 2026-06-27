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 - 27 de Junio de 2026 | 17:07

Atletismo: buenas actuaciones “Fortineras” en el CeNARD

En el transcurso de este sábado, atletas de El Fortín compitieron en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo con buen suceso.

David Clar e Ignacio Algañaraz dijeron presentes en el Torneo “Carlos Bianchi Lutti” que organiza la Federación Atlética Metropolitana y lograron destacadas actuaciones.

 

En la pista de polvo de ladrillo del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo fue escenario para rendir homenaje al histórico velocista argentino y fue con buenas actuaciones para los atletas de El Fortín.

 

 

David Clar logró el 1° puesto en la prueba de 400 metros con vallas en la categoría Sub18. Con un tiempo de 56.70 se subió a lo más alto del podio y logró su mejor marca personal.

 

Además, Ignacio Algañaraz se impuso en la serie de 800 metros y fue 5° en la clasificación final de la categoría Sub23 con un registro de 2.06.53.

 

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