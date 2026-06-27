Básquet Local: se jugó un pendiente y se cerró una fecha

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División cerró la 7° fecha con triunfo para Deportivo Argentino.

Argentino venció 90 a 79 a Chacarita en Azul y sigue sumando victorias en el certamen olavarriense. Yael Encinas con 30 puntos fue el goleador.

En un duelo de trámite parejo, el elenco de Pehuajó aprovechó la diferencia lograda en el segundo parcial y luego mantuvo el control para sumar su 5° conquista en el Torneo Anual.

En el gimnasio “Tricolor”, la visita aprovechó el goleo repartido y un poco más la rotación ante un elenco azuleño que dependió mucho del aporte goleador del dueto Schwab-Encinas.

Síntesis Chacarita – Deportivo Argentino:

Estadio: Chacarita

Árbitros:

Chacarita (79): Hernández (4), Schwab (20), Pioli (12), Encinas (30), González (7) -FI- Minichiello (0), Castronuovo (0), Regalado (2). DT- Martín Encinas

Deportivo Argentino (90): González Goj (0), Gelvez (7), Campaña (11), Dominici (15), Maffioli (18) -FI- González (13), Formiconi (7), Pallero (19). DT- Diego Viñales

Parciales: 15 – 16; 37 – 44; 59 – 68 y 79 – 90