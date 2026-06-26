Miriam Lewin y Mónica Beltrán encabezaron la IX Jornada de Periodismo en FACSO

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) fue escenario este viernes de la IX Jornada de Periodismo, Investigación y Democracia, un espacio de reflexión organizado por el Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia que, en esta edición, tuvo como eje el derecho de las audiencias frente a la desinformación.

La actividad contó con la participación de las periodistas Miriam Lewin y Mónica Beltrán, quienes compartieron una charla centrada en los desafíos que plantea la circulación de noticias falsas, el derecho a una información de calidad y la responsabilidad social del periodismo en un escenario atravesado por las plataformas digitales y la sobreabundancia informativa.

Del encuentro participaron integrantes de la Comisión por la Memoria, estudiantes de la Escuela Secundaria N° 7, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, docentes, investigadores y público en general, quienes acompañaron el intercambio y participaron del debate generado tras las exposiciones.

Durante la jornada se abordaron herramientas para identificar procesos de desinformación, el rol de las audiencias en el ecosistema mediático actual y la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico frente a los contenidos que circulan en redes sociales y medios de comunicación.

Además, se presentó la plataforma argentina de periodismo, análisis y formación, la Comunicación Hace Clic, dedicada a estudiar los medios, las nuevas tecnologías, las redes sociales y los derechos de las audiencias.

En el marco de la actividad, la visita de las periodistas fue declarada de interés legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, en reconocimiento a su trayectoria y al aporte de la jornada al fortalecimiento del derecho a la comunicación, el periodismo y el debate público. La distinción fue entregada por los concejales de Fuerza Patria, Lucía Palacios y Gastón Sarachu.

La propuesta fue organizada por el Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia, dependiente del Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO), junto a la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de FACSO, en el marco de una iniciativa que desde hace varios años promueve espacios de formación, análisis y debate sobre el periodismo y la democracia.