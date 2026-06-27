Argentina vs Jordania: la experiencia de Ceceri en el país de Asia

El defensor olavarriense fue uno de los pocos futbolistas argentinos que jugó en Jordania, próximo rival de Argentina en la Copa del Mundo en la noche de este sábado y recordó su experiencia.

Actualmente en Argentina, jugó en España, Bolivia, Chile, Rumania y Canadá. Pero Jordania en plena pandemia de coronavirus es, sin duda, un destino y un momento que ameritan una charla.

Kevin Ceceri se sumó en 2020 al Al-Hussein, de la ciudad de Irbid, equipo de la Liga Premier jordana: “Fui por seis meses y no sé si decir que no lo pude disfrutar, pero... Llegué en pandemia y obviamente había muchas cosas que no se podían hacer, no se podía estar en contacto con la gente, había muchos requisitos. Y en el hotel en el que paraba no había casi nadie, si éramos cinco personas era mucho”, comienza la descripción.

Así y todo, para Ceceri, Jordania fue una experiencia enriquecedora. “Sí disfruté del fútbol de allá, muy lindo. Es otra cultura, el fútbol lo viven de otra manera, y la forma de jugarlo es muy intensa. Es muy similar a nuestra B Nacional”.

“No me había salido nada. Hasta que me contactó un agente de allá, de Medio Oriente, y agarré viaje. En ese momento no quería quedarme sin jugar, era eso o quedarme parado. Quizá salía otra cosa, pero en ese momento no tenía nada”, rememoró el olavarriense.

A los 24 años, Ceceri consultó a su familia. “No era fácil. Para el viaje eran muchos papeles, estudios, de todo. Y encima, el idioma…”. Y la religión, claro. “Traté de adaptarme lo mejor posible, y realmente el tema religioso nunca fue una incomodidad, para nada. Es más, yo también soy creyente. Mis compañeros me incluían, me incorporaban, y eso me ayudó a que fuera un poco más fácil, porque encima en ese momento al inglés no lo tenía bien estudiado, se me complicaba comunicarme”.

En pandemia, allá en Jordania a finales de 2020 “ya estaba un poco más liberado, aunque tomaban sus recaudos. Nos juntábamos con los chicos del club, se podía salir a la calle, no era tan estricto. Igual, más allá de los entrenamientos, yo generalmente me iba a descansar”.

Así y todo, algo conoció. “En otro club había otro jugador argentino y, si bien él estaba en otra ciudad, compartíamos bastante. Yo de la capital Amán estaba a unas dos horas, y cada vez que podía ir para allá, la verdad, excelente, una ciudad muy linda, con muchas cosas para hacer”.

Y de nuevo lo futbolístico, una experiencia que valió la pena: “Me dejó esa impresión: una liga intensa, y física también. Con buenos equipos, con buen nivel”. Y cuenta que fue compañero de Nizar Alrashdan, el número 21 de Jordania en este Mundial, autor del 1-0 parcial de su selección ante Argelia. “Lo sigo, lo sigo. Vi que jugó, le fue bien. Lo sigo, aunque obviamente hincho por Argentina, olvidate. Ojalá tenga un buen partido, hay que ver si en el medio la puede agarrar, con los animales que tenemos nosotros ahí”.

Por último, Ceceri cerró el relato sobre su experiencia en Jordania: “Si bien no pude hacer muchas cosas, tengo lindos recuerdos; la mayoría no lo conoce, pero es un muy lindo país”. Y admite: “Obvio que me hubiese gustado ir sin pandemia, lo hubiese disfrutado de otra manera. Y además, si en esa época me hubiese llevado mejor con el inglés, también me hubiese sido más fácil”.

Fuente: DIB