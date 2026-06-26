Pueblo Nuevo sumó un nuevo festejo en la Liga Provincial de Clubes

El certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo una nueva presentación para Pueblo Nuevo que sumó su quinto triunfo en la Zona Sur.

El “Lobo” venció 65 a 55 a Sarmiento en Coronel Suárez y sumó una nueva victoria en el certamen provincial. Franco Dupin fue el goleador con 18 puntos.

En el renovado piso del Ricardo Azurmendi, los dirigidos por Cristian Sánchez dominaron los cuatro periodos del cotejo de la 13° fecha del certamen, pero nunca lograron una diferencia considerable ante un rival que aún no ganó y batalló hasta la final para sumar su 5° triunfo.

Síntesis Deportivo Sarmiento – Pueblo Nuevo:

Estadio: Ricardo Azurmendi

Árbitros:

Deportivo Sarmiento (55): Álvarez (3), Carricajo (10), Marsal (8), Suppes (6), Verdechia (7) -FI- López (2), Gottfried (4), Arce Racca (2), Ger (2), Zalacain (11). DT- Denis Casalino

Pueblo Nuevo (65): Barsi (3), Menon (17), Dupin (18), Alberca (6), Vázquez (11) -FI- Alonso (5), Gisler Diorio (0), Sánchez (3), Conte (0), Carballo (2). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 19 – 19; 30 – 34; 42 – 48 y 55 – 65