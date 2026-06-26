Incidentes y destrozos en La Plata: la Municipalidad presentó una denuncia penal

Tras los incidentes registrados este viernes frente al Palacio Municipal, la Municipalidad de La Plata presentó una denuncia penal ante la fiscalía de turno y se constituyó como particular damnificado por los daños ocasionados en el edificio comunal.

Desde la Comuna informaron que la presentación judicial fue realizada por los delitos de daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad, a raíz de los destrozos registrados durante la protesta protagonizada por integrantes de organizaciones cooperativas.

Según precisaron desde el Municipio, durante los incidentes resultaron dañadas las puertas de acceso al Palacio Municipal, además de vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante.

La administración local sostuvo que el conflicto se originó a partir de la implementación de un nuevo sistema de contratación para las tareas de mantenimiento urbano, que dejará de realizarse mediante contratación directa y pasará a concretarse a través de licitaciones públicas.

En ese sentido, recordaron que el Tribunal de Cuentas de la Provincia había advertido al Municipio sobre la imposibilidad de continuar con contrataciones directas a cooperativas y exigido la utilización del mecanismo de licitación pública, en línea con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La Comuna indicó además que todas las cooperativas y empresas que prestaban servicios fueron convocadas a participar del nuevo esquema licitatorio y señalaron que una de las organizaciones decidió no presentarse al proceso.

Los hechos de violencia se produjeron poco después de las 13, cuando en el Salón Dorado se desarrollaba una actividad por el Día Internacional de Prevención de las Adicciones, de la que participaban vecinos, representantes de instituciones y establecimientos educativos.