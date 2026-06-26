Siguió el Oficial de Tercetos y Duetos de Primera clasificó al Provincial

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con sus competencias y fue con tres fechas para Tríos Caballeros y la organización del Torneo Zonal de Parejas de Primera donde, los locales, se quedaron con la victoria.

Tres nuevas fechas del Torneo Oficial de Tercetos se completaron en diferentes escenarios y con muchísima participación y además, el pasado fin de semana, en Pueblo Nuevo se jugó el Torneo Zonal de Parejas de Primera.

El equipo integrado por Juan Pablo Notararigo, Fernando Díaz y Martín Orradre con Jorge Medina como DT logró el pasaje al Torneo Provincial al derrotar a Bolívar en dos partidos.

El estreno fue triunfo por 12 a 9 y el segundo duelo fue por 12 a 7 para asegurar su presencia en Junín del 10 al 12 de julio.

Los resultados:

2° fecha

Fortín Tradicionalista A 15 – 6 Sierra Chica B

Fortín Tradicionalista B 12 – 11 Sierra Chica A (finalizó por tiempo)

Blanca Chica A 9 – 15 Pueblo Nuevo B

Blanca Chica B 10 – 15 Pueblo Nuevo A

Hinojo A 15 – 14 Loma Negra B

Hinojo B 15 – 9 Loma Negra A

San Martín A 12 – 11 La Amistad B (finalizó por tiempo)

San Martín B 1 – 15 La Amistad A

El Fortín A 15 – 11 Álvaro Barros

El Fortín B 15 – 14 Álvaro Barros

3° fecha

La Amistad B 8 – 15 Pueblo Nuevo B

La Amistad A 15 – 3 Pueblo Nuevo A

San Martín A 8 – 15 Álvaro Barros B

San Martín B - Álvaro Barros A

El Fortín A 14 – 13 Fortín Tradicionalista B (finalizó por tiempo)

El Fortín B 9 – 15 Fortín Tradicionalista A

Blanca Chica A 15 – 13 Loma Negra A

Blanca Chica B 12 – 15 Loma Negra B

Sierra Chica A 13 – 11 Hinojo A (finalizó por tiempo)

Sierra Chica B 15 – 11 Hinojo B

4° fecha

Pueblo Nuevo A 15 – 9 Loma Negra B

Pueblo Nuevo B 15 – 2 Loma Negra A

La Amistad B 3 – 15 Hinojo B

La Amistad A 8 – 15 Hinojo A

Sierra Chica A 15 – 0 San Martín B

Sierra Chica B 15 – 0 San Martín A

Álvaro Barros B 8 – 15 Fortín Tradicionalista A

Álvaro Barros A 15 – 13 Fortín Tradicionalista B

El Fortín B 7 – 15 Blanca Chica A

El Fortín A 15 – 5 Blanca Chica B