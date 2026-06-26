Siguió el Oficial de Tercetos y Duetos de Primera clasificó al Provincial

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con sus competencias y fue con tres fechas para Tríos Caballeros y la organización del Torneo Zonal de Parejas de Primera donde, los locales, se quedaron con la victoria.
Tres nuevas fechas del Torneo Oficial de Tercetos se completaron en diferentes escenarios y con muchísima participación y además, el pasado fin de semana, en Pueblo Nuevo se jugó el Torneo Zonal de Parejas de Primera.
El equipo integrado por Juan Pablo Notararigo, Fernando Díaz y Martín Orradre con Jorge Medina como DT logró el pasaje al Torneo Provincial al derrotar a Bolívar en dos partidos.
El estreno fue triunfo por 12 a 9 y el segundo duelo fue por 12 a 7 para asegurar su presencia en Junín del 10 al 12 de julio.
Los resultados:
2° fecha
Fortín Tradicionalista A 15 – 6 Sierra Chica B
Fortín Tradicionalista B 12 – 11 Sierra Chica A (finalizó por tiempo)
Blanca Chica A 9 – 15 Pueblo Nuevo B
Blanca Chica B 10 – 15 Pueblo Nuevo A
Hinojo A 15 – 14 Loma Negra B
Hinojo B 15 – 9 Loma Negra A
San Martín A 12 – 11 La Amistad B (finalizó por tiempo)
San Martín B 1 – 15 La Amistad A
El Fortín A 15 – 11 Álvaro Barros
El Fortín B 15 – 14 Álvaro Barros
3° fecha
La Amistad B 8 – 15 Pueblo Nuevo B
La Amistad A 15 – 3 Pueblo Nuevo A
San Martín A 8 – 15 Álvaro Barros B
San Martín B - Álvaro Barros A
El Fortín A 14 – 13 Fortín Tradicionalista B (finalizó por tiempo)
El Fortín B 9 – 15 Fortín Tradicionalista A
Blanca Chica A 15 – 13 Loma Negra A
Blanca Chica B 12 – 15 Loma Negra B
Sierra Chica A 13 – 11 Hinojo A (finalizó por tiempo)
Sierra Chica B 15 – 11 Hinojo B
4° fecha
Pueblo Nuevo A 15 – 9 Loma Negra B
Pueblo Nuevo B 15 – 2 Loma Negra A
La Amistad B 3 – 15 Hinojo B
La Amistad A 8 – 15 Hinojo A
Sierra Chica A 15 – 0 San Martín B
Sierra Chica B 15 – 0 San Martín A
Álvaro Barros B 8 – 15 Fortín Tradicionalista A
Álvaro Barros A 15 – 13 Fortín Tradicionalista B
El Fortín B 7 – 15 Blanca Chica A
El Fortín A 15 – 5 Blanca Chica B