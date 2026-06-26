En la última sesión del Concejo Deliberante, celebrada el pasado jueves, se aprobó por unanimidad la actualización del Reglamento General de Construcciones, un documento impulsado desde el Ejecutivo Municipal, en un trabajo conjunto con Colegios Profesionales. De esta manera, se logró reemplazar una normativa que se encontraba vigente desde la década del 60´, pero con modificaciones e innovaciones que databan de más de 15 años.

“Es algo histórico, viene a subsanar una problemática de años y lo hace de manera integral. Ahora el profesional va a tener acceso directo a un documento único y actualizado que concentra toda la información. Tecnología, materiales, pero también conceptos y aspectos que décadas atrás no se contemplaban, como el medio ambiente, la accesibilidad, la seguridad e higiene”, destacó el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña.

El funcionario municipal destacó además la importancia de que el nuevo Reglamento surge del trabajo conjunto, articulado, de distintos actores y protagonistas del sector. De manera continua se fueron llevando a cabo instancias de diálogo y labor entre el Municipio, a través de la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Secretaría de Obras Públicas y los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Técnicos de nuestra ciudad.

Ese intercambio y trabajo mancomunado dio lugar a este documento que a fines del año pasado fue finalizado y presentado ante el Concejo Deliberante, para su correspondiente tratamiento y aprobación, que de manera unánime se produjo en las últimas horas.

“Los Colegios Profesionales han sido centrales y claves para la confección de este documento, como también lo ha sido el trabajo realizado por trabajadores municipales que integran la Dirección de Ordenamiento Urbano”, ponderó Fariña. “Era una vieja demanda de los sectores profesionales, que advertían la necesidad de que Olavarría cuente con un documento moderno, adaptado a nuevos conceptos de en construcción”, completó.

De esta manera, se busca el desarrollo de obras más seguras, confortables y sostenibles, como así también poder regular la seguridad estructural y de obra, el confort, y bienestar de usuarios y de personas con discapacidad. Por ello, establece estándares de calidad, habitabilidad, seguridad, inclusión, y tecnología de las construcciones.

Por último, el funcionario destacó la importancia de uno de los artículos del nuevo reglamento, que dispone la creación de una comisión permanente, para lo que es la actualización y adecuación del documento. La misma está integrada por funcionarios comunales, no sólo de Obras Públicas sino también Legales, además de representantes del Concejo Deliberante y Colegios Profesionales. “Esto también es muy importante”, concluyó Fariña.