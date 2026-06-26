No es mito, sino ciencia: por qué con el viento el frío se siente con mayor intensidad

En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas con alcance sobre los distritos de la provincia de Buenos Aires. Aunque la advertencia llegaba hasta el partido de Bolívar, la realidad pareció correr el límite unos cuantos kilómetros hacia el este y los olavarrienses también están sintiendo la crudeza de este invierno incipiente en la piel.

Así como en verano luego de varios días seguidos de calor agobiante la sensación térmica es un dato casi tan importante como la temperatura real, en invierno, ocurre que hay días que -por una combinación de factores-, el frío se percibe con mayor intensidad.

Esto no es un mito: tal como propone el SMN, existe “la ciencia de la sensación térmica” que explica qué ocurre en el cuerpo humano ante determinados fenómenos climáticos.

“Cuando hace frío y no hay viento, nuestro cuerpo irradia calor y así aumenta la temperatura del aire que nos rodea. Sobre la piel se forma una pequeña capa protectora que mantiene el calor corporal”, precisaron desde la entidad a través de un comunicado.

“Cuando aumenta el viento, el aire se mueve y se lleva esta capa”, que se forma naturalmente en el cuerpo humano. “El aire cálido es reemplazado por aire de menor temperatura y nos hace sentir más frío”, sumó el informe.

Así, a medida que aumenta el viento, el calor se aleja del cuerpo más rápido. “Como consecuencia, la temperatura de la piel y la temperatura interna del cuerpo, disminuyen a un ritmo mayor”, expresó el organismo.

En tanto, en la piel, “hay cinco veces más receptores del frio que del calor”. Esa es una de las razones por la cual "la piel descubierta y las extremidades son las zonas más propensa a la congelación", aseguraron desde el SMN.

Riesgos. Las bajas temperaturas pueden ser más peligrosas para algunos grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Las mascotas y animales de compañía también pueden verse afectados por las marcas térmicas menores a dos dígitos. La recomendación es mantenerlos dentro de las viviendas o en algún sitio en el que puedan refugiarse del frío, ofreciéndoles agua a temperatura ambiente. (Fuente: Agencia DIB)