Agenda cultural: Qué hacer el fin de semana en Olavarría

Durante el fin de semana y el comienzo de la siguiente, en la Ciudad y localidades del Partido habrá diversas actividades para realizar en familia y de forma gratuita.

La oferta abarca desde paseos guiados, funciones en el teatro y las fogatas de San Pablo, San Juan y San Pedro.

Sábado

En el inicio del fin de semana, con comienzo a las 14, se desarrollará el paseo guiado “Comunidad, identidad y legado”, con punto de salida desde la Plaza Belgrano (Rivadavia y Buchardo).

La actividad se enmarca en el Día de la Bandera y se trata de una propuesta cultural y turística, totalmente gratuita y destinada a toda la familia, que recorrerá distintos puntos históricos de la ciudad con un cierre especial en el Museo Dámaso Arce.

Posteriormente, se iniciará la caminata guiada que incluirá visitas a la Plaza Manuel Belgrano, al Archivo Histórico Municipal y sus alrededores. El trayecto finalizará en las instalaciones del Museo Municipal “Dámaso Arce” (MDA), donde los asistentes compartirán una actividad especial.

Para mayor información y/o consultas comunicarse con el Chatbot de la Municipalidad en cualquier momento del día al 2284-229029.

A las 20, con sede en el Teatro Municipal, comenzará el Tercer Encuentro de Danzas Árabes de la Sociedad Libanesa de Olavarría, una propuesta cultural y social que, por tercer año consecutivo, reunirá a más de 100 bailarinas y bailarines en un mismo escenario, compartiendo la magia, la energía y la belleza de la danza en una noche que promete ser inolvidable.

El Encuentro ha recibido el reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante, distinción que destaca su aporte al desarrollo cultural y comunitario de la ciudad y la región, reafirmando la importancia de sostener y promover espacios artísticos inclusivos.

Entrada general (numerada): $ 8800. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Domingo

Con hora de inicio a las 16, la actividad especial por los 60 años de la última carrera de La Galera se llevará adelante en el Museo Emiliozzi.

Un 26 de junio de 1966, se corrió la VIII Vuelta de Hughes de Turismo Carretera. Esa competencia quedó en el historial de los Hermanos Emiliozzi, por ser la última vez que corrieron con la cupé Ford modelo 39, apodada “La Galera”.

La fecha recordada remite al día en que los gringos Emiliozzi largaron con el N° 15 por prueba de clasificación, si bien la carrera la ganó Juan Manuel Bordeu los gringos llegaron segundos, quedando así primeros en el campeonato, y con el N° 1 en La Galera, tal como luce actualmente en el Museo Hermanos Emiliozzi.

En el mismo horario, en el Museo Dámaso Arce se dictará el taller al paso “Difíciles decisiones” en el marco del cierre de las actividades por el Mes Belgraniano.

La consigna consistirá en poner en juego decisiones que se tomarían hoy en día si Belgrano viviese. El taller estará a cargo de Milagros Godoy y Diego Pardo.

Entrada la tarde, a las 18:30 en la localidad de Espigas se realizará La Noche de los Candiles.

Organizada desde el 2011 por el Museo Municipal de Espigas, la actividad propone un desfile por las calles con candiles encendidos. Los candiles eran las luminarias utilizadas por los habitantes de la zona rural, que eran fabricados con materiales rústicos que se encontraban en las materas de las estancias (grasa, arpillera y un recipiente).

Lunes

Con el comienzo de la semana, a las 15:30 comenzará la Fogata de San Pablo en el Museo de Hinojo con la tradicional quema de muñecos que fueron preparados en el marco de los talleres que se desarrollaron días atrás en el Centro Cultural “Dora Rodríguez”.

Las fogatas, ceremonias populares que se realizan desde hace décadas y forman parte de nuestra identidad y patrimonio cultural; reúnen tradiciones andinas y de comunidades originarias que, con la colonización europea, se resignificaron e incorporaron al calendario cristiano. Hoy son parte de la cultura popular de Argentina y América Latina. Como parte del ritual, vecinos y vecinas construyen sus muñecos con materiales reciclables que luego son quemados en las fogatas.

Martes

Al día siguiente, en el mismo horario ocurrirá lo propio con la Fogata de San Juan y San Pedro en Barrio Isaura sobre Calle 110 Nº 2540.