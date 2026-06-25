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 - 25 de Junio de 2026 | 18:36

Impactante choque de un auto contra una columna de alumbrado público

El siniestro ocurrió en la avenida La Rioja entre Buchardo y Las Heras. Dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal con heridas leves. 

 

Dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal tras un impactante choque de un auto contra una columna de alumbrado público que fue derribada tras la fuerte colisión.

 

 

Además, el auto Chevrolet Corsa chocó a una camioneta que estaba estacionada sobre la mano derecha de la avenida La Rioja. 

 

 

Sobre la cinta asfáltica se pudo ver una extensa frenada. Además, testigos del lugar aseguraron que el auto circulaba a gran velocidad. El vehículo era ocupado por cinco jóvenes. 

 

 

Las personas trasladadas no presentaban heridas de gravedad. El Comando de Patrullas realizó un amplio operativo. 

 

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