Alexis Maggi, listo para su estreno mundialista con la Selección Argentina

Desde el próximo viernes hasta el domingo, en República Checa, tendrá lugar el Mundial de Máster de Trail Running y Alexis Maggi será uno de los representantes de la Selección Argentina.

El atleta olavarriense vivirá una experiencia única y representará al país en Europa donde se reunirán deportistas de todo el mundo desde los 35 años hasta mayores de 80.

Maggi, que logró su clasificación tras una destacadísima actuación en el Mar del Plata Trail Run, integra la Selección Nacional que también cuenta con otros cuarenta atletas que intentarán dejar al país en lo más alto del medallero en pruebas de 7, 9 y 21 kilómetros con diferentes trazados y complejidades para los participantes.

El Campeonato Mundial es organizado por la World Mountain Running Association (WMRA), la Czech Athletics Federation y la World Masters Athletics (WMA), máximos organismos internacionales de la disciplina.