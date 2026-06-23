Maxiliga: el primer torneo del año tiene semifinalistas

El primer torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la categoría Maxiliga completó la instancia de Cuartos de Final.

El primer certamen del año tiene los clasificados a Semifinales ya que, en la noche del último lunes, se cerró la última de las series.

Loma Negra, en tercer partido, se transformó en el último semifinalista del Torneo Apertura que ya tenía a Mariano Moreno como mejor equipo de la Fase Regular.

Además, el CEF N°44 y Racing habían asegurado su presencia en las “Semis”.

Los resultados:

Loma Negra 78 – 65 Ferro

Ferro 86 – 69 Loma Negra

Loma Negra 74 – 49 Ferro

CEF N°44 67 – 50 Estudiantes

Estudiantes 49 – 52 CEF N°44

Racing 72 – 65 Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo 47 – 55 Racing

La programación:

Mariano Moreno – Racing

CEF N°44 – Loma Negra

Fuente: prensa ABO