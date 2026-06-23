Maxiliga: el primer torneo del año tiene semifinalistas

El primer torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la categoría Maxiliga completó la instancia de Cuartos de Final.
El primer certamen del año tiene los clasificados a Semifinales ya que, en la noche del último lunes, se cerró la última de las series.
Loma Negra, en tercer partido, se transformó en el último semifinalista del Torneo Apertura que ya tenía a Mariano Moreno como mejor equipo de la Fase Regular.
Además, el CEF N°44 y Racing habían asegurado su presencia en las “Semis”.
Los resultados:
Loma Negra 78 – 65 Ferro
Ferro 86 – 69 Loma Negra
Loma Negra 74 – 49 Ferro
CEF N°44 67 – 50 Estudiantes
Estudiantes 49 – 52 CEF N°44
Racing 72 – 65 Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo 47 – 55 Racing
La programación:
Mariano Moreno – Racing
CEF N°44 – Loma Negra
Fuente: prensa ABO