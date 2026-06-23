Torneo Interligas Juvenil: se cerró la fecha en el Ricardo Sánchez

El certamen reservado para categorías Juveniles que cuenta con la participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y Bolívar cerró la 8° fecha.

En el Ricardo Sánchez se completó la octava y penúltima fecha del torneo Juvenil y fue con victorias para Balonpié.

El elenco de Bolívar le ganó en Sub12 y Sub14 a El Fortín y de esta forma quedó como primero de la general de cara a la definición.

Con los cuatro clasificados a Semifinales, se jugará la última fecha para luego dar lugar a los Play-Off.

Los resultados:

Sub12

El Fortín 2 – 3 Balonpié

Sub14

El Fortín 1 – 2 Balonpié

Fuente: prensa TURD