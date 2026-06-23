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 - 23 de Junio de 2026 | 17:26

La definición de la “Copa Marinangeli”, en el “Tano Stuppia”

En las últimas horas se confirmó día, horario y escenario para la definición de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”.

Foto: Analía Páez

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó detalles de la definición del primer torneo del año para la Primera División.

 

Municipales salió favorecido en el sorteo realizado en las últimas horas y será local en la definición de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”.

 

En el “José Salvador Tano Stuppia” desde las 13:00 del venidero domingo, Municipales y Espigas jugarán la Final de la competencia.

 

El ganador de la instancia definitoria jugará ante el ganador de los Play-Off del torneo que comenzará próximamente para todos los equipos olavarrienses y luego, el ganador enfrentará al ganador de la Fase Regular para conocer al campeón anual del 2026.

 

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