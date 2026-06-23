DANIEL OSCAR CARLUCCI "PANTERA" (Q.E.P.D.) | Infoeme
Martes 23 de Junio 2026 - 14:46hs
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Olavarría
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 - 23 de Junio de 2026 | 09:11

DANIEL OSCAR CARLUCCI "PANTERA" (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 22 de junio de 2026 a los 62 años. Su madre María Luisa Di Pane. Su esposa Araceli Borelli. Sus hijos Sergio, Gabriel, Nicolás, Lucas, Matías y Magali. Sus hijos políticos. Sus nietos Yamilé, Benicio, Cipriano, Nahuel, Octavio, Salvador, Mora, Benjamín y Morela. Su hermana Daniela. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus tíos. Sus primos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes a las 11:30. Vecino del barrio CECO 1, ex vecino de Loma Negra. Jubilado.

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