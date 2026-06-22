Básquet Local: ganó Pueblo Nuevo y se suma a los de arriba

El certamen reservado para la Primera División organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría jugó otro partido de la 9° fecha y en el Juan Manolio, ganó Pueblo Nuevo.

El “Lobo” derrotó 92 a 86 a El Fortín en condición de local y llegó a su quinta victoria en la competencia. Nicolás Lorenzo con 27 puntos.

En un duelo parejo, con idas y vueltas y momentos de fricción, el equipo dirigido por Cristian Sánchez lo supo cerrar y se ubica en las principales posiciones de la tabla.

Levemente superior fue el local en los primeros 10 minutos, pero lo emparejó el “Fortinero” antes del descanso largo y dejó todo en suspenso para el complemento.

Tras el entretiempo, la visita pasó al frente por primera vez, pero en un periodo con muchos tiros errados, los locales terminaron en ventaja.

Ya en el cuarto definitorio, y en un pasaje de ida y vuelta, se emparejó el resultado y quedó todo en suspenso, pero en los últimos minutos, Pueblo Nuevo lo supo cerrar y se quedó con el triunfo.

Síntesis Pueblo Nuevo – El Fortín:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Rincón, J. y Verbag, D.

Pueblo Nuevo (92): Menon (4), Dupin (24), Lorenzo (27), Vázquez (8), Alberca (0) -FI- Messina (11), Alonso (6), Conte Velasco (4), Barsi (8). DT- Cristian Sánchez

El Fortín (86): Simón (9), Negretti (0), Leuful (14), Navarro (18), Macrini (19) -FI-Baffo (13), Iseppi (7), Lucini, V. (3), Lucini, M. (3), Garces (0). DT- Mariano Arrondo

Parciales: 25 – 18; 45 – 45; 68 – 64 y 92 – 86