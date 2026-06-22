DARIO RAUL BERATZ "PIPE" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 21 de junio de 2026 a los 56 años. Sus hijos Marcos, Mariano, Micaela, Mauro y Bruno. Sus hijos políticos. Sus nietos Maia, Amadeo, Julia y Atilio. Su madre Irma. sus hermanos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: sala de Colonia Hinojo, el velatorio comienza este lunes a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Colonia Hinojo, lunes a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Colonia Hinojo, nacido en Olavarría. Metalúrgico.