Fría mañana y probabilidad de lluvia para la tarde en el primer día laborable del invierno

La mínima de este lunes fue de -0.8 grados a las 7.20 de la mañana, según el primer reporte de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional, ubicada en el aeródromo “Carlos V. Portarrieu” y frío se proyecta el resto de la semana.

Muy poco se había templado el ambiente a las 9 de la mañana, con una marca de 0.3 grados, una humedad casi total (del 98%), viento del sudoeste a 5 km/h, cielo claro y visibilidad ideal de 15 km.

La proyección para las próximas horas anuncia un drástico cambio, con un 40% de posibilidades de lluvias aisladas para la tarde / noche y una máxima estimada en 11 grados.

Este martes la temperatura oscilará entre los 6 y los 12 grados y el miércoles entre los 5 y los 11 grados, con cielos parcialmente nublados.

El jueves estará algo nublado, con una mínima de 6 grados y una máxima de 11, lo mismo para el viernes con marcas térmicas que irán de los 6 a los 13 grados.

Para este sábado se espera la máxima de la semana, con 16 grados y cielo parcialmente nublado, mientras que el domingo tendrá temperaturas de entre los 7 y los 12 grados, con cielo algo nublado.