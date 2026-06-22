Un camión y una grúa chocaron por alcance en la Ruta 226 | Infoeme
Lunes 22 de Junio 2026 - 15:57hs
Lunes 22 de Junio 2026 - 15:57hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 - 22 de Junio de 2026 | 13:15

Un camión y una grúa chocaron por alcance en la Ruta 226

El siniestro se produjo este lunes por la mañana a la altura del acceso a la cantera. Ambos rodados terminaron sobre la banquina y la maquinaria volcó. Los conductores no sufrieron heridas de gravedad.

 

En la mañana de este lunes, minutos antes de las 9, se produjo un choque por alcance entre un camión y una grúa sobre la Ruta Nacional 226. Fue a la altura del acceso a la cantera.

 

Por causas que se tratan de establecer, la maquinaria pesada embistió al transporte de una empresa de Sierras Bayas y terminó volcando sobre la banquina.

 

 

Pese a los daños materiales, los conductores no sufrieron lesiones. No obstante, se dispuso su traslado al Hospital Municipal para que ambos sean evaluados.

 

Personal del peaje de Hinojo realizó tareas de limpieza sobre la calzada. El tránsito no estuvo interrumpido.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME