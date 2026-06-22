Un camión y una grúa chocaron por alcance en la Ruta 226

En la mañana de este lunes, minutos antes de las 9, se produjo un choque por alcance entre un camión y una grúa sobre la Ruta Nacional 226. Fue a la altura del acceso a la cantera.

Por causas que se tratan de establecer, la maquinaria pesada embistió al transporte de una empresa de Sierras Bayas y terminó volcando sobre la banquina.

Pese a los daños materiales, los conductores no sufrieron lesiones. No obstante, se dispuso su traslado al Hospital Municipal para que ambos sean evaluados.

Personal del peaje de Hinojo realizó tareas de limpieza sobre la calzada. El tránsito no estuvo interrumpido.