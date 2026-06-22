La desocupación volvió a subir y golpea a la provincia de Buenos Aires

El desempleo alcanzó el 7,8% durante el primer trimestre de 2026, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aunque el indicador mostró una leve mejora del 0,1% respecto del 7,9% interanual, la tasa de desocupación aumentó respecto del último trimestre de 2025, cuando se había ubicado en 7,5%, lo que refleja un deterioro reciente del mercado laboral.

La cantidad de personas desocupadas también volvió a crecer y varios centros urbanos de la provincia de Buenos Aires exhibieron niveles por encima de la media nacional.

En paralelo, la tasa de actividad llegó al 48,6% y la tasa de empleo se ubicó en 44,8%.

Detrás de la aparente mejora interanual se esconde una realidad menos favorable. El INDEC precisó que el número de personas que buscan trabajo y no lo consiguen pasó de 1.136.000 en el primer trimestre de 2025 a 1.145.000 en igual período de este año, es decir, unas 9.000 personas más.

La diferencia se explica por cambios en la población económicamente activa y por una menor proporción de personas que buscan empleo, lo que permite que la tasa porcentual muestre una leve baja aun cuando el volumen de desocupados crece.

En el principal conglomerado urbano del país, el Gran Buenos Aires, la desocupación alcanzó el 8,7% durante el primer trimestre de 2026.

El indicador mostró una mejora frente al 9,1% de un año atrás, aunque se mantuvo por encima del promedio nacional pero registró un leve aumento respecto del 8,6% del último trimestre de 2025.

La situación se replica en varios centros urbanos bonaerenses. Según el informe del INDEC, San Nicolás registró una tasa de desempleo de 10,4%, la más alta de la provincia entre los aglomerados relevados. Le siguieron Bahía Blanca, con 10,1%, y Mar del Plata, con 9,3%.

Por su parte, el Gran La Plata exhibió un nivel de desocupación de 7,8%, exactamente en línea con el promedio nacional.

Los datos reflejan que, pese a cierta estabilidad de los indicadores generales, el mercado laboral continúa sin consolidar una recuperación sostenida.

La suba de la desocupación respecto del trimestre anterior, la informalidad, el subempleo y la persistencia de tasas elevadas en varios distritos bonaerenses muestran que las dificultades para acceder a un empleo formal siguen siendo una de las principales preocupaciones económicas del país.