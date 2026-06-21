Liga Federal: terminó el sueño “Chaira” en San Nicolás

No hubo heroica para Racing ante Belgrano y se despidió en los Cuartos de Final Interconferencias de la tercera categoría del básquet nacional.

El “Chaira” cayó 75 a 61 ante Belgrano en el Fortunato Bonelli y se despidió de la Liga Federal. Matías Sesto con 25 puntos fue el goleador del partido.

Rotundo cambio de imagen tuvo el elenco dirigido Matías Orlando en la noche del domingo, pero no fue suficiente para lograr la necesaria victoria para avanzar a la Fase Nacional de la Liga Federal.

Tras una primera mitad errática, que aprovechó el equipo de Olavarría para mantenerse al acecho, los nicoleños salieron decididos a sentenciar la historia tras el descanso largo.

Tuvo las intenciones y fue superior a su rival que aprovechó el desgaste de Racing y sentenció el duelo antes del final, a pesar de que el elenco racinguista había llegado a dominar por algunas ofensivas en el electrónico.

Fue el final de la participación “Chaira” en la Liga Federal en San Nicolás con un gran trabajo de Matías Sesto y Martín Delgado en ofensiva y un enorme desgaste colectivo en defensa que, por momentos, hicieron pasar desapercibo el muy corto plantel con el que afrontó la temporada.

Síntesis Belgrano – Racing:

Estadio: Fortunato Bonelli

Árbitros: Matias Dell Aquila y Lautaro Palacios (La Plata)

Belgrano (75): Giaccio (10), Grunale (21), Pascolatt (2), Lallana (4), Núñez (16) -FI- Dente (4), Pérez (18). DT- Lucas Mazzoni

Racing (61): Risso (10), Sesto (25), Yaben (7), Pereyra (0), Delgado (19) -FI- Cuadrillero (0), Ciuffetelli (0). DT- Matías Sesto

Parciales: 17 – 12; 32 – 31; 52 – 48 y 75 – 61