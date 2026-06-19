Autorizaron otro cambio de titularidad del Parque Eólico Olavarría

La Secretaría de Energía autorizó este viernes el tercer cambio de titularidad del Parque Eólico Olavarría, el proyecto de generación renovable de 428,4 megavatios (MW) ubicado en el Partido, transfiriéndolo desde GEAR I S.A. hacia la Empresa Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. Sucursal Dedicada PEO (GEAR PEO).

Las empresas PCR y ArcelorMittal Acindar son accionistas de GEAR I S.A., con el 51 % y 49 %. La compañía es una de las abastecedoras de energía de Acindar.

El parque fue autorizado originalmente para ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en octubre de 2024 bajo titularidad de Windergy Argentina S.A.

En febrero de 2025, una primera cesión transfirió la agencia del MEM a GEAR I S.A. Ahora, una segunda transferencia la lleva a GEAR PEO, la sucursal dedicada del proyecto dentro de la misma estructura societaria.

La figura de sucursal dedicada es la que exige el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para separar los activos del proyecto del resto de la empresa.

La Resolución 137/2026 firmada por la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti, se dictó luego de que Cammesa verificó el 5 de mayo pasado que GEAR PEO cumplió los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 17 de los Procedimientos del MEM.

El Parque Eólico Olavarría, con sus 428,4 MW de potencia nominal, es uno de los proyectos de generación renovable de mayor escala en construcción o reciente habilitación en Argentina.