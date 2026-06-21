Se vienen las tradicionales Fogatas de San Juan, San Pedro y San Pablo

Del 23 al 30 de junio se desarrollarán en distintas localidades y barrios de Olavarría las tradicionales celebraciones de las Fogatas de San Juan, San Pedro y San Pablo, una celebración popular que se realiza desde hace décadas y que forma parte de nuestra identidad y patrimonio cultural.

Las fogatas reúnen tradiciones andinas y de comunidades originarias que, con la colonización europea, se resignificaron e incorporaron al calendario cristiano. Hoy son parte de la cultura popular de Argentina y América Latina. Como parte del ritual, vecinos y vecinas construyen sus muñecos con materiales reciclables que luego son quemados en las fogatas.

Cronograma de celebraciones

Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica

23 de junio – Celebración de la Fogata de San Juan- Pedro Sbardolini 1001.

Museo Municipal de Espigas

24 de junio – Celebración de la Fogata de San Juan y San Pedro- Borges casi 30 de Octubre.

28 de junio – Noche de los Candiles. Desfile por las calles de la localidad con los candiles encendidos.

Barrio AOMA

25 de junio – Celebración de la Fogata de San Juan y San Pedro, organizada por la Mesa de Gestión Territorial. San Martín y Barcalá.

Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas

26 de junio – Celebración de la Fogata de San Juan y San Pedro- Estación de trenes.

Museo Municipal de Hinojo

29 de junio – Celebración de la Fogata de San Pablo- Av Mitre s/ n (Estación de trenes)

Barrio Isaura

30 de junio – Celebración de la fogata de San Juan y San Pedro- Calle 110 N° 2540

Talleres de construcción de muñecos

En el marco de esta celebración, a partir de este fin de semana se iniciarán los talleres de construcción de muñecos con materiales reciclables, destinados a toda la familia.

Museo de la Estación de Sierras Bayas – Estación de trenes

Sábado 20 de junio de 15 a 17 horas.

Museo de la Piedra de Emma Occhi de Sierra Chica- Pedro Sbardolini 1001

Sábado 20 de junio de 15 a 17 horas.

Museo de los Alemanes del Volga Ariel Chierico de Colonia Hinojo (Se preparan muñecos que serán llevados a la fogata de Hinojo)- Av Mitre s/ n (Estación de trenes)

Sábado 20 de junio de 15 a 17 horas.

Domingo 21 de junio de 15 a 17 horas.

Museo de Espigas- Borges casi 30 de Octubre

Sábado 20 de junio de 15 a 17 horas.

Domingo 21 de junio de 15 a 17 horas.

Centro Cultural de Hinojo -Av Mitre s/ n

Domingo 21 de junio de 15 a 17 horas.

Invitación a toda la comunidad

Se invita a vecinos y vecinas a participar activamente de esta propuesta elaborando sus propios muñecos en sus hogares para luego acercarlos el día de las fogatas y formar parte de esta celebración colectiva.

Para su confección se recomienda utilizar materiales reciclables, tales como: tubos de cartón, cajas de cartón, tapitas, retazos de tela y lanas.

La propuesta es resultado del trabajo conjunto entre el Municipio, los Museos de los Pueblos, Jefatura Regional y Distrital de Educación, las Mesas de Gestión Territorial, Delegaciones y Asociación Bomberos Voluntarios con el objetivo de mantener viva una de las expresiones más significativas del patrimonio cultural local.

Por consultas, escribir al mail dirpatrimoniocultural@olavarria.gov.ar o al teléfono 421979.